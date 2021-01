Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kellereinbrüche in Harleshausen: Hinweise auf Täter mit Rucksack erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen:

Ein bislang unbekannter Täter hat in der vergangenen Nacht mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Igelsburgstraße in Kassel aufgebrochen. Da eine Anwohnerin den Einbrecher bei seiner Flucht in Richtung Harleshäuser Straße beobachtet hatte, liegt den Beamten der Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei eine Beschreibung vor: Sie suchen nach einem 30 bis 35 Jahre alten, 1,75 bis 1,80 Meter großen und schlanken Mann, der eine dunkle Wollmütze, eine dunkle Jacke, eine graue Jogginghose, dunkle Turnschuhe und einen schwarzen Rucksack trug.

Ereignet hatte sich der Einbruch in der Nacht gegen 3 Uhr. Um in das Mehrfamilienhaus zu gelangen, hebelte der Täter zunächst mit unbekanntem Werkzeug die Haustür auf. Anschließend begab sich der Einbrecher ins Kellergeschoss, wo er sechs Kellerräume gewaltsam öffnete. Auf was es der Unbekannte genau abgesehen hatte und ob er etwas erbeutete, ist bislang noch ungeklärt. Die nach dem Notruf der Anwohnerin sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte nicht mehr zum Erfolg.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit den Einbrüchen gemacht haben und den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel.: 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: +49 561 910 1020 bis 23

Fax: +49 611 32766 1010

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell