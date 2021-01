Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach nächtlichem Raub auf Tankstelle: 32-Jähriger stellt sich wenige Stunden später der Polizei

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Ein zunächst unbekannter Täter hat in der Nacht zum heutigen Freitag eine Tankstelle in der Kasseler Nordstadt überfallen. Unter Vorhalt einer abgebrochenen Glasflasche hatte der Räuber die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten gefordert und anschließend mit seiner Beute die Flucht angetreten. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit zahlreichen Polizeistreifen fehlte von dem Täter jede Spur. Wenige Stunden später nahm der Fall allerdings eine ungewöhnliche Wendung, denn der 32-jährige Räuber stellte sich in den Morgenstunden bei der Polizei. Der bereits hinreichend amtsbekannte Mann aus dem Schwalm-Eder-Kreis wird am heutigen Freitag einem Haftrichter vorgeführt.

Der Raub auf die Tankstelle in der Holländischen Straße, Ecke Westring, hatte sich gegen 23:30 Uhr ereignet. Wie der Kassierer den eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes schilderte, hatte der Täter den Verkaufsraum betreten, als sich keine Kunden darin aufhielten. Unter Vorhalt der abgebrochenen Flasche bedrohte er den Angestellten und erbeutete Geld und Tabakwaren. Die anschließende Fahndung nach dem geflüchteten Räuber anhand der abgegebenen Beschreibung und der Auswertung von Bildern einer Überwachungskamera verlief zunächst ohne Erfolg. Gegen 5:30 Uhr erschien der Gesuchte schließlich auf der Wache des Kriminaldauerdienstes im Polizeipräsidium und erklärte den Kriminalbeamten, dass ihm kalt sei und er in der Nacht die Tankstelle überfallen habe. Wie sich anschließend herausstellte, hatte der 32-Jährige das erbeutete Geld bereits zur Finanzierung seiner Drogensucht ausgegeben. Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden von den Beamten des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo geführt.

