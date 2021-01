Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Frau durch Schläge verletzt: Zeugen von Körperverletzung auf Parkplatz gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Philippinenhof/Warteberg:

Zeugen einer gefährlichen Körperverletzung, die sich am Samstagmorgen auf dem Parkplatz neben dem Bürgerhaus Philippinenhof ereignete, suchen die Ermittler der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei. Eine 65-jährige Frau aus Kassel war dort nach ihren Angaben aus bislang unbekannten Gründen von drei Männern geschlagen worden und hatte hierbei leichte Verletzungen erlitten. Da die bisherigen Ermittlungen keine Hinweise auf das unbekannte Trio brachten, erhoffen sich die Beamten nun mit einer Veröffentlichung des Falls, Zeugenhinweise zu erhalten.

Wie die 65-Jährige den aufnehmenden Polizisten des Reviers Nord schilderte, ereignete sich der Vorfall an dem Vormittag gegen 11:15 Uhr. Sie war kurz zuvor an der Haltestelle "Caldener Straße" aus einem Bus ausgestiegen und hatte anschließend den Parkplatz zwischen dem Bürgerhaus und dem Supermarkt überquert, als das Trio aus einem dort abgestellten Auto ausgestiegen und ihr gefolgt sein soll. Plötzlich hätten die Täter ihr von hinten an die Schulter gefasst und sie völlig unvermittelt angegriffen. Im weiteren Verlauf sollen die drei Männer sich gegenseitig angefeuert und auf sie eingeschlagen haben, sodass sie schließlich zu Boden gestürzt sei. Das Opfer lief nach der Körperverletzung nach Hause, wo Angehörige schließlich die Polizei alarmierten. Sie beschrieb den Polizeibeamten drei dunkel gekleidete Männer mit Gesichtsmasken, die etwa 40 Jahre alt waren und Mützen trugen. Bei dem Pkw soll es sich um einen SUV gehandelt haben, dessen Farbe oder Kennzeichen nicht bekannt sind.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

