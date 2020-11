POL-FR: Weil am Rhein/Efringen-Kirchen (2 Meldungen): Einbrüche - Zeugensuche

Polizeipräsidium Freiburg

Weil am Rhein: Einbruch in medizinische Praxis - Zeugensuche

Zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen, 06.-08.11.2020, wurde in eine medizinische Praxis in der Hauptstraße eingebrochen. Nach dem Aufhebeln eines Fensters konnte der oder die Täter die Praxis betreten. Es wurde etwas Bargeld entwendet. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen, denen im Bereich der Hauptstraße, zwischen Danziger- und Reblistraße, verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren.

Efringen-Kirchen: Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Zeugensuche

Von Freitag auf Samstag, 06./07.11.2020, wurde versucht in ein Wohnhaus im Wolferweg in Blansingen einzubrechen. An einer Terrassentür wurden Hebelspuren gefunden, ohne dass diese jedoch geöffnet werden konnte. Der Sachschaden liegt bei etwa 1500 Euro. Die Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen. Hinweise auch per Mail an loerrach.kk.hinweis@polizei.bwl.de

