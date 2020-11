Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Breisgau- Hochschwarzwald - Bollschweil, Münstertal: Reinigungskraft erbeutet in vier Fällen Geld, Schmuck, Brillen und Parfum- Weitere Geschädigte gesucht

Eine 29-jährige Reinigungskraft deutscher Staatsangehörigkeit aus dem Landkreis Breisgau - Hochschwarzwald entwendete in den vergangenen Wochen bei Hausarbeiten Wertgegenstände aus Wohnungen und Häusern.

Die Tatverdächtige meldete sich auf Annoncen im "Schnapp" oder über "Ebay - Kleinanzeigen" bei denen Putz - und Haushaltshilfen gesucht wurden. Nachdem sie an den vereinbarten Probearbeitsterminen in den jeweiligen Räumlichkeiten zu Gange war, mussten die Geschädigten jeweils feststellen, dass Geld, Schmuck, Brillen und Parfum im Anschluss fehlten. Bereits in vier Fällen wird davon ausgegangen, dass die Frau die Geschädigten bestohlen hat.

Der Polizeiposten Ehrenkirchen hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die auch Opfer dieser betrügerischen Masche wurden und dies der Polizei noch nicht mitgeteilt haben, werden gebeten sich beim Polizeiposten Ehrenkirchen unter der Rufnummer: 07633 806180 oder rund um die Uhr beim Polizeirevier Freiburg Süd: 0761 882 4421 zu melden.

