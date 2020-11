Polizeipräsidium Freiburg

Landkreis Waltshut - B314 Stühlingen / Grimmelshofen

Heute gegen 11.20 h fuhr die 23 jährige Lenkerin eines Kleinwagens mit ihrem Fahrzeug von Stühlingen in Richtung Grimmelshofen. Etwa auf der halben Strecke zwischen Weizen und Grimmelshofen kam der PKW, aus bislang nicht bekannter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals. Durch den Unfall wurde die Pkw-Lenkerin verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein nahegelegens Krankenhaus eingeliefert werden. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache hat die Verkehrspolizei aus Waldshut-Tiengen übernommen.

