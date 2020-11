Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwerer Verkehrsunfall auf der B317 bei Schopfheim

FreiburgFreiburg (ots)

Bereich: Landkreis Lörrach

Schopfheim

Schwerer Verkehrsunfall am Samstag, den 07.11.2020, gegen 14:25 Uhr, auf der B317, Höhe Schopfheim-Wiechs. Ein 92-jähriger PKW-Fahrer biegt von Schopfheim kommend nach links auf die B317 in Richtung Zell ein. Hierbei missachtet er die Vorfahrt eines 40-jährigen PKW-Fahrers. Beim Zusammenstoß werden beide PKW-Fahrer schwer verletzt. Die 81-jährige Beifahrerin im Verursacher-Fahrzeug wird ebenso leicht verletzt, wie die 69-jährige Beifahrerin und die 37-jährige Mitinsassin im anderen PKW. An beiden Fahrzeugen entsteht Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 12.000 Euro.

Die Verkehrspolizeiinspektion Weil am Rhein, Tel. 07621/9800-0, hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

Oß/FLZ

