Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Festnahme von FahrraddiebBreisach

FreiburgFreiburg (ots)

Breisach - Am Sonntagabend, 08.11.2020, gegen 21:30 Uhr, entwendeten 3 Jugendliche 3 verschlossene Fahrräder vom Hauptbahnhof in Breisach und flüchteten anschließend mit ihnen. Eine Person konnte von der Polizei auf der Ihringer Landstraße angetroffen und festgenommen werden. Dadurch wurden auch die Personalien der beiden anderen Täter bekannt. Bisher konnte ein Fahrrad sichergestellt werden, die Ermittlungen zu den anderen beiden Fahrrädern dauern an. Zur Zuordnung des Fahrrads werden die Geschädigte gebeten, sich beim Revier Breisach unter der Telefonnummer 07667-9117-0 zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Breisach

Telefon: 07667/ 9117-0

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell