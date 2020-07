Polizei Münster

POL-MS: Geschäftseinbrecher kommen über das Dach - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Münster (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Sonntag (5.7., 0.00 Uhr) auf Montag (6.7., 5.00 Uhr) an der Loddenheide über ein Dach in ein Warenhaus ein und entwendeten Elektronik im fünfstelligen Eurobereich.

Die Täter kamen vermutlich über den Bertha-von-Suttner-Weg zum Gebäude und kletterten über eine Feuerleiter auf eine Ebene im ersten Obergeschoss. Ersten Erkenntnissen zufolge nutzten die Einbrecher dann eine mitgebrachte Teleskopleiter um das Dach des Geschäftes zu erreichen.

Dort schnitten sie ein Loch in das Flachdach, schoben eine Ausziehleiter durch, stiegen zur Vitrine mit Smartphones und Laptops hinab und entwendeten Elektrogeräte in noch unbekannter Menge. Mit der Beute verschwanden die Täter unerkannt.

Zum Transport der Leiter nutzten die Einbrecher vermutlich ein Fahrzeug. Eventuell haben Zeugen etwas beobachtet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Pressestelle

Vanessa Arlt

Telefon: 0251/ 275- 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell