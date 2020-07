Polizei Münster

POL-MS: Transporter fährt auf LKW auf - Fahrer eingeklemmt

Münster (ots)

Ein 20-jähriger Kleintransporter-Fahrer verletzte sich am Montagvormittag (6.7., 10.39 Uhr) bei einem Unfall auf der Autobahn 1 bei Münster schwer.

Dieser war mit seinem Fahrzeug in Richtung Dortmund unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er hinter der Anschlussstelle Münster-Nord auf einen vorausfahrenden Sattelzug auf. Der 20-Jährige wurde in seinem Kleintransporter eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten ihn und brachten ihn mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Für die Bergung, die Unfallaufnahme und die Reinigung der Fahrbahn wurde die Richtungsfahrbahn Dortmund für etwa dreieinhalb Stunden teilweise komplett gesperrt.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 55.000 Euro.

