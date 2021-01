Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrer flüchtet nach Unfall mit 3,3 Promille

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden:

Am gestrigen Dienstagnachmittag krachte ein erheblich alkoholisierter Autofahrer in der Pfeifferstraße in Kassel gegen mehrere geparkte Pkw. Trotz des Unfalls setzte der 66-Jährige aus Kassel seine Fahrt anschließend fort, konnte aber aufgrund der Mitteilung eines aufmerksamen Zeugen bei der anschließenden Fahndung der Polizei festgenommen werden. Der Mann, bei dem ein Atemalkoholtest rund 3,3 Promille ergab, muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht verantworten.

Wie der Zeuge beobachtet hatte, war der Ford gegen 17:30 Uhr in der Pfeifferstraße gegen mehrere geparkte Autos gekracht. Ohne sich um die Schäden zu kümmern, fuhr der Pkw anschließend davon, während der Zeuge sich das Kennzeichen notierte und die Polizei alarmierte. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Streife des Polizeireviers Süd-West den 66-Jährigen kurze Zeit später festnehmen. Der Tatverdächtige musste die Beamten auf das Revier begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Polizisten. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an und werden von den Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel.: 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: +49 561 910 1020 bis 23

Fax: +49 611 32766 1010

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell