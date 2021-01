Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Pkw fährt auf A 49 in Leitplanke: Medizinischer Notfall beim Fahrer ist wahrscheinliche Ursache

Kassel (ots)

A 49/ Edermünde (Schwalm-Eder-Kreis):

Am heutigen Dienstagnachmittag kam es gegen 14:45 Uhr auf der A 49 zwischen den Anschlussstellen Edermünde und Felsberg zu einem Alleinunfall, bei dem ein Pkw nach links in die Mittelschutzplanke gefahren war und dann zum Stehen kam. Durch unmittelbar dahinterfahrende Ersthelfer konnte der 53-jährigen Fahrer aus Gudensberg, der nach derzeitigem Ermittlungsstand während der Fahrt einen medizinischen Notfall erlitten hatte, aus dem VW geborgen werden. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Kasseler Krankenhaus. Über den aktuellen Gesundheitszustand liegen gegenwärtig keine Erkenntnisse vor. Bei den ersten Ermittlungen durch die an der Unfallstelle eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation haben sich keine Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer an dem Unfall ergeben. Der Sachschaden an dem VW wird auf rund 3.000 Euro beziffert. Wegen der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Autobahn in Richtung Marburg für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt. Die Unfallstelle ist nun geräumt und wieder für den Verkehr freigegeben.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel.: 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: +49 561 910 1020 bis 23

Fax: +49 611 32766 1010

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell