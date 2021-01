Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtlicher Einbruch in Kfz-Werkstatt: Zeuge sah Täter; Kripo bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Kirchditmold: In der Nacht zum heutigen Dienstag brach ein bislang unbekannter Täter in eine Kfz-Werkstatt in der Harleshäuser Straße ein. Der Einbrecher erbeutete dort Bargeld und ergriff anschließend die Flucht. Da er jedoch von einem Anwohner beobachtet und zusätzlich von einer Überwachungskamera erfasst wurde, liegt der Kripo eine Beschreibung des Täters vor: Sie suchen nach einem schlanken, 20 bis 25 Jahre alten und 1,70 Meter großen Mann, der dunkel gekleidet war, eine Strickmütze und darüber eine Kapuze sowie einen Mundschutz trug.

Der Einbruch hatte sich gegen 3:30 Uhr in der Nacht ereignet. Um in das Gebäude zu gelangen, schlug der Unbekannte eine Scheibe eines Rolltors ein. Durch den Knall war der Anwohner auf die Tat aufmerksam geworden und hatte den Täter kurze Zeit später in Richtung stadteinwärts flüchten sehen. Die nach dem Notruf des Zeugen sofort eingeleitete Fahndung durch mehrere Streifen der Kasseler Polizei führte leider nicht mehr zum Erfolg.

Mit den weiteren Ermittlungen sind nun die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo betraut. Sie bitten Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

