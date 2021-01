Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Betrunkener Randalierer wirft Mülltonnen auf die Straße: 60-Jähriger muss ins Gewahrsam

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Ein erheblich alkoholisierter Mann hat in der vergangenen Nacht in der Kasseler Nordstadt die Polizei auf den Plan gerufen. Der 60-jährige Mann aus Bulgarien hatte kurz vor Mitternacht drei abgestellte Müllcontainer auf die Holländische Straße, Ecke Hegelsbergstraße, geworfen und den Inhalt der 1.100 Liter Tonnen auf die Fahrbahn gekippt. Gleich mehrere Verkehrsteilnehmer alarmierten wegen des augenscheinlich orientierungslosen Randalierers und der blockierten Straße über den Notruf die Polizei. Nur wenige Minuten später konnten die hinzugeeilten Streifen der Reviere Mitte und Nord den 60 Jahre alten Wohnsitzlosen festnehmen, bevor jemand zu Schaden kam. Den aggressiven und hinreichend polizeibekannten Mann, bei dem aufgrund der starken Alkoholisierung kein Atemalkoholtest möglich war, brachten die Beamten zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung in die Gewahrsamszellen im Polizeipräsidium. Zudem leiteten die Polizisten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr gegen den 60-Jährigen ein.

