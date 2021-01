Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Praxis am Nachmittag: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden: Ein bislang unbekannter Täter ist am gestrigen Donnerstagnachmittag in eine Praxis für Physiotherapie in der Hansteinstraße in Kassel eingebrochen. Der Einbrecher hatte in der Zeit zwischen 17:00 und 17:20 Uhr mit einem Werkzeug eine Zugangstür aufgebrochen und war so in die Praxisräume gelangt. Dort entwendete er ein Handy und Tablet und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Mit den weiteren Ermittlungen sind die Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo betraut. Sie suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, und bitten diese, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

