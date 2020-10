Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Amstetten - Vorfahrt missachtet

Nicht aufgepasst hatte eine 66-Jährige bei einem Unfall am Montag in Amstetten.

Kurz nach 17 Uhr fuhr die 66-Jährige in der Straße Am Postacker. Die Fahrerin des Opel bog auf die Hauptstraße ein. Dort fuhr ein 44-Jähriger mit seinem Scania Sattelzug. Er konnte eine Kollision nicht mehr vermeiden. Durch den Zusammenstoß kam der Opel von der Fahrbahn ab und kam an einem Baum zum Stehen. Bei dem Unfall verletzte sich die Opel Fahrerin leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 9.000 Euro.

