POL-UL: (BC) Biberach - Ladendieb entkommt mit Beute

Helfer hatte der Dieb am Montag in Biberach.

Ulm (ots)

Kurz vor 17.30 Uhr beobachtete ein Zeuge einen Unbekannten in einem Geschäft am Marktplatz. Der steckte Parfümflaschen in eine Tasche und verließ das Geschäft ohne zu bezahlen. Der Zeuge stellte den Dieb zur Rede. Der schlug auf den Zeugen ein und flüchtete. Der Zeuge verfolgte den renitenten Unbekannten. Während der Verfolgung kamen zwei weitere unbekannte Männer hinzu. Die hielten den Zeugen fest bis der Ladendieb verschwunden war. Der Zeuge suchte noch nach dem Dieb, konnten ihn jedoch nicht mehr entdecken. Auch die beiden unbekannten Männer waren zwischenzeitlich verschwunden.

