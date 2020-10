Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Vom Auto überrollt

Mit schweren Verletzungen kam am Montag in Ulm eine Frau ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Kurz vor 9 Uhr parkte die 60-Jährige ihren VW in der Heilmeyersteige und belud ihren Kofferraum. Dabei bemerkte sie, dass ihr Auto nach hinten rollte. Sie versuchte noch, den VW zum Stehen zu bringen. Das misslang und das Auto überrollte die Frau. Mit schweren Verletzungen kam sie in ein Krankenhaus. Ihr VW kam auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum Stehen. Die Feuerwehr sicherte den VW gegen ein weiteres Wegrollen ab bis dieser an einen sicheren Standort verbracht werden konnte.

