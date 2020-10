Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Smartphone und Geldbeutel weg

Die Gelegenheit nutzte am Sonntag in Göppingen ein Dieb.

Ulm (ots)

Zwischen 16.30 und 18.30 Uhr stand der Dacia in der Großstraße. Dessen Fahrerin hatte vergessen das Fenster an der Fahrertür zu schließen. Der Dieb öffnete die Tür und gelangte in das Fahrzeug. Dort fand er ein Smartphone und eine Geldbörse und nahm seine Beute mit.

Die Polizei warnt davor, Wertsachen in Autos zurückzulassen. Das lockt Diebe an und ein Auto ist kein Tresor. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de

+++++++ 1949980

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell