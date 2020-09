Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Hoher Schaden nach Brand - Polizei sucht Zeugen;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Hoher Schaden nach Brand - Polizei sucht Zeugen

Marburg-Dagobertshausen: Aus bis dato unbekannten Gründen kam es in der Nacht zum Montag, 28. September, zu einem Brand in der Straße "Im Dorfe". Anwohner alarmierten gegen 2.05 Uhr die Polizei. Nach den ersten Erkenntnissen fing zunächst die Holzterrasse vor einem Wohngebäude Feuer. Durch die aufsteigenden Flammen wurden die Außenfassade und der Dachgiebel erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell ab. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden. Zum Zeitpunkt des Feuers befand sich niemand im Gebäude. Die angrenzende Eventscheune blieb unbeschädigt. Die Kriminalpolizei schließt eine vorsätzliche Brandstiftung derzeit nicht aus. Die Untersuchungen der Brandermittler dauern allerdings noch an. Der Schaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf etwa 100.000 Euro. Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat unmittelbar vor oder nach dem Feuer verdächtige Personen/Fahrzeuge rund um den Brandort wahrgenommen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

