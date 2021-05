Polizei Homberg

POL-HR: Borken-Kleinenglis: Sachbeschädigungen an Grillplatz - 500,- Euro Sachschaden

Homberg (ots)

Borken-Kleinenglis

Sachbeschädigung an Grillplatz Tatzeit: 07.05.2021 bis 10.05.2021 Mehrere Sachbeschädigungen an dem Grillplatz im Hundsbachweg verübten unbekannte Täter am vorletzten Wochenende. Die Täter beschädigten die Tür des Toilettenhäuschens, mehrere Dachziegel an der Grillüberdachung und fünf Meter der Umzäunung. Zudem sprühten die Täter das Wort "CHOPPA" an eine Hauswand. Der Sachschaden beträgt 500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell