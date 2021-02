Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Mehrere Einbrüche in Kleingartenanlage

Willich (ots)

In der Nacht zu Mittwoch brachen Unbekannte in mehrere Gartenlauben einer Kleinartenanlage auf dem Formerweg in Willich ein. Wie bisher feststeht, öffneten die Einbrecher sechs Gartenlauben auf der Anlage. Noch steht nicht fest, ob die Einbrecher etwas stahlen. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kripo über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (112)

