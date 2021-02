Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Fußgänger von Pkw erfasst - leicht verletzt

Kempen (ots)

Am Dienstag gegen 10:00 Uhr überquerte ein 42-jähriger Süchtelner kurz vor der Kerkener Straße zu Fuß den Burgring in Kempen in Richtung Kuhtor. Dabei ging er zwischen einem Lkw und einem davor stehenden Pkw hindurch. Beide warteten vor der Rotlicht zeigenden Ampel. Als der 42-jährige den Lkw passiert hatte und weiterging, achtete er nicht auf den Verkehr auf dem linken Fahrstreifen. Ein 82-jähriger Kempener bremste sofort, stieß aber mit dem 42-Jährigen zusammen. Er Süchtelner stürzte und verletzte sich glücklicherweise nur leicht. In einem Krankenhaus wurde er ambulant behandelt. /wg (111)

