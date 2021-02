Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Fußgänger nach Zusammenstoß mit Radfahrer verletzt

Nettetal-Breyell (ots)

Am Samstag, gegen 20.10 Uhr kam es auf der Lobbericher Str. zu einem Zusammenstoß mit einer Fußgängerin und einem Radfahrer. Eine 46-jährige Frau aus Nettetal ging auf dem Fußgängerweg der Lobbericher Str. in Richtung Breyell. In Höhe Hausnummer 55 stieß sie mit einem ihr entgegenkommenden Radfahrer zusammen. Der Fahrradfahrer, der ohne Licht unterwegs war, flüchtete in Richtung Lobberich, ohne sich um die verletzte Fußgängerin zu kümmern. Aufgrund der Dunkelheit konnte die Fußgängerin nur angeben, dass der Fahrradfahrer dunkel gekleidet war. Sie wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Hinweise zum flüchtigen Radfahrer nimmt das Verkehrskommissariat über die Rufnummer 02162/377-0 entgegen./HJR (108)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell