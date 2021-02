PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Mittwoch, 03.02.2021

Hofheim (ots)

1. Kriminelle an der Wohnungstür, Eschborn, Odenwaldstraße, Dienstag, 02.02.2021, 13:00 Uhr bis 13:40 Uhr

(jn)Am Dienstagmittag war in Eschborn ein Trickdieb in einem Wohnheim in der Odenwaldstraße unterwegs. Der schlanke Mann mit dunkler Oberbekleidung und dunkler Wollmütze gab sich an mindestens zwei Wohnungstüren als Mitarbeiter der Stadt aus, welcher nun den Zählerstand ablesen müsse. Die jeweiligen Mieterinnen im gehobenen Alter gewährten dem Unbekannten daraufhin Einlass. Während eine Geschädigte doch misstrauisch wurde und die baldige Ankunft ihrer Tochter erwähnte, was den Täter zum umgehenden Verlassen der Wohnung veranlasste, bemerkte die zweite kurze Zeit später, dass ihr Portemonnaie entwendet worden war.

Weitere Geschädigte sowie Hinweisgeber werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 bei der Kriminalpolizei in Hofheim zu melden.

Darüber hinaus nimmt die Kriminalpolizei den Vorfall erneut zum Anlass, insbesondere ältere Menschen dringend davor zu warnen, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Fragen Sie zuerst bei der Hausverwaltung oder dem Hausmeister nach, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

2. Handtasche vor der Haustür gestohlen, Bad Soden am Taunus, Oranienstraße, Dienstag, 02.02.2021, 18:00 Uhr

(jn)Eine 83-jährige Dame ist am Dienstagabend in Eschborn zum Opfer eines Handtaschendiebstahles geworden. Gegen 18:00 Uhr sprach ein unbekannter Mann die Frau an, als diese soeben Einkäufe von ihrem Pkw in ihr Haus in der Oranienstraße bringen wollte, wobei er sich als Stromableser ausgab. Zwar gelang es dem etwa 25 Jahre alten und mindestens 1,90 Meter großen und dunkel gekleideten Mann nicht, sein potentielles Opfer mit der "Stromablesegeschichte" um den Finger zu wickeln, jedoch lenkte er die Dame währenddessen geschickt ab. Kurz nachdem sich der Trickdieb über die Oranienstraße in Richtung Königsteiner Straße entfernt hatte, fiel der Geschädigten auf, dass ihre Handtasche verschwunden war. Neben mehreren Hundert Euro Bargeld erbeutete der Unbekannte, der eine helle Wollmütze und Handschuhe getragen und mitteleuropäisch ausgesehen haben soll, auch wichtige Dokumente, Ausweise und eine Bankkarte.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Hofheimer Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

3. Autos geknackt, Bad Soden am Taunus, Joseph-Haydn-Straße, Schwalbach am Taunus, Westring, Montag, 01.02.2021 bis Dienstag, 02.02.2021

(jn)Auf einen in Schwalbach geparkten Kia und einen in Bad Soden geparkten BMW hatten es Autoknacker im Tatzeitraum zwischen Montag und Dienstag abgesehen. In Schwalbach zerstörten die Unbekannten die Scheibe der Beifahrertür des Kia im Westring und ließen Dekorationsmaterial mitgehen. Der Sach- und Beuteschaden wird hier auf knapp 600 Euro geschätzt. Auch in der Joseph-Haydn-Straße in Bad Soden wurde eine Seitenscheibe zerstört, um sich Zutritt zum Fahrzeuginnenraum des dort abgestellten BMW zu verschaffen. Im Anschluss demontierten die Täter das Lenkrad und verschwanden unerkannt, wobei der Gesamtschaden auch hier etwa 600 Euro beträgt.

Die Kriminalpolizei in Hofheim bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

4. Wände von Lebensmittelgeschäft besprüht, Hattersheim am Main, Heddingheimer Straße, Nacht zum Dienstag, 02.02.2021

(jn)In Hattersheim wurden in der Nacht zum Dienstag mehrere Gebäudeteile eines Lebensmittelgeschäftes mit Farbe beschmiert. Die unbekannten Täter betraten das Gelände in der Heddingheimer Straße und hinterließen mehrere Graffiti an Wänden, Betonpfeilern und Türen. Die Reinigungskosten dürften sich auf einige Hundert Euro belaufen.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden von der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 erbeten.

5. Autoreifen in Tiefgarage zerstochen, Hofheim am Taunus, Gleiwitzer Straße, bis Dienstag, 02.02.2021, 12:00 Uhr

(jn)Die Besitzer zweier Pkw mussten am Dienstagmittag feststellen, dass mehrere Reifen ihrer Fahrzeuge vorsätzlich beschädigt worden waren. Demnach betraten ein oder mehrere unbekannte Täter die Tiefgarage eines Wohnhauses in der Gleiwitzer Straße in Hofheim und stachen die Reifen platt. Der Schaden beläuft sich auf einige Hundert Euro.

Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

6. Kaum Beanstandungen bei Kontrolle, Kriftel, Hattersheimer Straße, Dienstag, 02.02.2021, 23:15 Uhr bis Mittwoch, 03.02.2021, 01:30 Uhr

(jn)Beamte aus dem gesamten Main-Taunus-Kreis haben in der zurückliegenden Nacht in Kriftel eine Verkehrskontrolle durchgeführt und dabei erfreulicherweise nur wenige Verstöße festgestellt. Zwischen 23:15 Uhr und 01:30 Uhr positionierten sich die Polizisten aus Eschborn, Flörsheim, Hofheim und Kelkheim an der Hattersheimer Straße und überprüften etwa zwei Dutzend Fahrzeuge sowie deren Nutzer. Obwohl die Beamten ein besonderes Augenmerk auf möglicherweise berauschte Verkehrsteilnehmer setzten, gab es diesbezüglich nichts zu beanstanden. Lediglich geringfügige Verstöße im Hinblick auf die Beleuchtungseinrichtungen oder das Mitführen von Warndreieck, Verbandskasten und Warnweste wurden festgestellt. In einem Wagen waren drei Personen aus unterschiedlichen Haushalten unterwegs, so dass entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet wurden.

