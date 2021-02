PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizei für den Main-Taunus-Kreis

Hofheim (ots)

1. 20-Jähriger flüchtet in Tankstelle, Kelkeim, Frankenallee, dortiges Tankstellengelände, 31.01.2021, gg. 23.55 Uhr

(ho)Ein 20-jähriger Mann ist seinen Angaben zufolge in der vergangenen Nacht von einem anderen Autofahrer mit einer Schusswaffe bedroht worden. Den Schilderungen des Mannes zufolge war er um kurz vor Mitternacht als Beifahrer in einem Pkw unterwegs, als der Wagen auf der Frankenallee von einem Mercedes überholt worden sei. Der Mercedes hätte nach dem Überholmanöver stark abgebremst sodass die Fahrzeuge zum Stehen kamen. Als der 20-Jährige ausstieg und den Fahrer des Mercedes daraufhin ansprach, sei er mit einer Schusswaffe bedroht worden. Er flüchtete daraufhin auf das Gelände einer nahegelegenen Tankstelle, um Hilfe zu holen. Dabei wurde er von mindestens zwei männlichen Personen in dem Mercedes verfolgt. Der Mitarbeiter der Tankstelle ließ den 20-Jährigen in das Tankstellengebäude, um ihn vor seinen Verfolgern zu schützen. Nach der Mitteilung über Notruf machten sich sofort mehrere Streifenwagen auf den Weg zur Einsatzstelle. Nach dem Eintreffen der Polizei wurde der 20-Jährige auf der Dienststelle befragt, machte dabei jedoch keine genauen Angaben zu den Hintergründen des Vorfalles. Der flüchtige Mercedes konnte gegen 00.35 Uhr von Einsatzkräften der Eschborner Polizei in Kelkheim angehalten werden. In dem Wagen wurde keine Schusswaffe aufgefunden. Jedoch wurde festgestellt, dass der 27-jährige Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Daher wurde Strafanzeige gegen den Mann erstattet. Die Hintergründe des Vorfalles rund um die Tankstelle müssen nun von der Polizei ermittelt werden. Zeugen und Hinweisgeber werden daher gebeten, sich mit der Kelkheimer Polizei unter der Telefonnummer (06195) 6749-40 in Verbindung zu setzen.

2. Sachbeschädigung an Apothekentür, Kelkheim, Kirchplatz, Zeitraum zwischen 30.01.2021, 13.00 Uhr und 31.01.2021, 11.00 Uhr

(ho)Bei einer Sachbeschädigung an der Eingangstür einer Apotheke ist im Verlauf des vergangenen Wochenendes ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro entstanden. Auf welche Art und Weise die Täter die Glastür beschädigt haben ist derzeit noch unklar. Den Tätern gelang es jedoch nicht die Tür zu öffnen, sodass sie den Tatort verließen, ohne die Apotheke betreten zu haben. Was blieb ist der Glasschaden an der Eingangstür. Die Kelkheimer Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06195) 6749-40 zu melden.

3. Einbrecher in Kleingartenanlagen, Flörsheim, Kelkheim, festgestellt am 31.01.2021

(ho)Innerhalb der letzten Tage haben Einbrecher in mehreren Kleingartenanlagen in Flörsheim und Kelkheim ihr Unwesen getrieben und bei mehreren Einbrüchen teilweise erhebliche Sachschäden angerichtet. Betroffen waren Gartenhäuser im Flörsheim im Eddersheimer Weg sowie im Höllweg und in Kelkheim "In den Padenwiesen". Um in die Gartenäuser zu gelangen, beschädigten die Täter Umzäunungen, brachen Schlösser auf und suchten in den Gartenhäusern nach Wertsachen. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. In einem Fall in Kelkheim durchschlugen die Täter sogar das Dach des betroffenen Gartenhauses. Allerdings brachen die Täter in diesem Fall ihr Vorhaben ab und flüchteten, sodass es beim Sachschaden blieb. Hinweisgeber oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich an die Flörsheimer oder Kelkheimer Polizei zu wenden.

4. Geparkte Fahrzeuge erheblich beschädigt, Sulzbach, Schwalbacher Straße, 31.01.2021, gegen 18.00 Uhr

(ho)Unbekannte Täter haben gestern Abend in der Schwalbacher Straße in Sulzbach randaliert und dabei zwei geparkte Pkw erheblich beschädigt. Betroffen waren ein BMW und ein Mercedes, die beide auf dem Gelände eines Lebensmittelmarktes abgestellt waren. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 3.000 Euro geschätzt. Die Eschborner Polizei hat in beiden Fällen Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

5. Verkehrskontrolle, Hofheim a.Ts., Hattersheimer Straße, 31.01.2021, 21.45 Uhr bis 22.30 Uhr

(ho)Beamte der Hofheimer Polizei haben gestern Abend in der Hattersheimer Straße eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Dabei wurden 5 Fahrzeuge und 8 Personen einer genaueren Kontrolle unterzogen. In zwei Fällen wurden Alkoholtests und in einem Fall ein Drogentest durchgeführt. Erfreulicherweise wurden bei den Maßnahmen keine Feststellungen gemacht, sodass die Betroffenen ihre Fahrt fortsetzen konnten.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell