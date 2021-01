PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus

Hofheim am Taunus (ots)

Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung, Sulzbach am Taunus, Am Main-Taunus-Zentrum, Freitag, 29.01.2021 um 20:09 Uhr (fm) Nach einer gemeinschaftlichen gefährlichen Körperverletzung in einem Schnellrestaurant gestern Abend in einem Einkaufszentrum in Sulzbach, konnte einer der vier Beschuldigten noch am Abend ermittelt und festgenommen werden. In dem Verkaufsraum kam es zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einem Angestellten und Kunden. Der Streit verlagerte sich vor das Restaurant, wo die vier Beschuldigten plötzlich auf den 38-Jährigen einschlugen, bis dieser zu Boden ging. Auch am Boden liegend trat noch einer der vier Männer gegen den Kopf des Geschädigten, ein anderer schlug vermutlich mit einem Gegenstand gegen die Beine. Als der Sicherheitsdienst des Einkaufszentrums dazukam, flüchteten die Täter in Richtung des Parkhauses. Durch die eingesetzten Beamten wurden in die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen auch die Bilder des örtlichen Videoüberwachungssystems einbezogen. Einer der Tatverdächtigen konnte so später in Tatortnähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Die anderen drei noch unbekannten männlichen Täter können wie folgt beschrieben werden: Täterbeschreibung 1: grauer Pullover/ schwarze Weste/ schwarze Jogginghose Täterbeschreibung 2: lila Pullover / blaue Schuhe / dunkle Jogginghose / schwarze oder khaki Mütze Täterbeschreibung 3: blauer Pullover / schwarze Jacke / blaue Jogginghose Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschborn ermittelt in der Sache und bitten Zeugen und Hinweisgebende sich unter 06196 - 96950 zu melden.

Versuchter Diebstahl aus Garagen, Bad Soden am Taunus, Dachbergstraße, Freitag, 29.01.2021, 23:48 Uhr (fm) In der Nacht zum Samstag kam es zu versuchten Diebstählen aus Garagen in Bad Soden. Eine Personengruppe konnte kurz vor Mitternacht von einem Anwohner bemerkt werden, wie sie sich unberechtigt Zutritt zu unverschlossenen Garagen in der Dachbergstraße verschafften. Als der Zeuge die Gruppe ansprach wurde er durch einen der Täter verbal bedroht. Im Anschluss flüchtete die Personengruppe ohne Beute gemacht zu haben. Ein 16-Jähriger aus der Gruppe konnte im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung angetroffen werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die anderen männlichen Mittäter werden beschrieben als: Täterbeschreibung 1: ca. 185cm groß / Anfang 20 /weiße Jogginghose / glatte schwarze Haare / keine Gesichtsbehaarung /dunkle Jacke mit Fellkragen Täterbeschreibung 2: ca. 170cm groß / Anfang 20 / dunkelhäutig / lockige schwarze Haare (Afro) /Drei-Tage-Bart / braune Jacke / dunkle Hose Täterbeschreibung 3: ca. 180cm groß / Anfang 20 / blau gekleidet / deutsch mit vermutlich türkischem Dialekt Täterbeschreibung 4: Anfang 20 / hellblaue Kleidung Täterbeschreibung 5: nicht möglich Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschborn übernimmt die weitere Sachbearbeitung und erbittet Hinweise unter 06196 - 96950.

Kontrollen im Bereich der Polizeistation Eschborn, Freitag, 29.01.2021, 18:00 Uhr bis Samstag 30.01.2021, 03:00 Uhr (fm) Im Revierbereich der Polizeistation Eschborn fanden gestern Abend diverse Kontrollmaßnahmen (mobiler und stationärer Art) statt. Hauptaugenmerk waren die Erkennung von drogen und alkoholbeeinflussten Fahrzeugführer*innen im Straßenverkehr sowie die Überprüfung der Vorschriften zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Es wurden 42 Fahrzeuge und 67 Personen kontrolliert. Es mussten fünf Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz gefertigt werden. Außerdem wurden vier Verkehrsstraftaten und diverse andere Ordnungsverstöße geahndet. Unter anderem musste ein Transportgespann gestoppt werden, da sowohl das Zugfahrzeug, ein VW Touran, sowie der Anhänger überladen waren.

Verkehrskontrolle der Polizeistation Hofheim, Hofheim am Taunus, Hattersheimer Straße, Samstag, 30.01.2021 00:00 Uhr bis 01:30 Uhr (fm)Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellte die Polizei erfreulicherweise heute Nacht in Hofheim nur wenige Verstöße fest. Gegen Mitternacht wurde die Kontrollstelle auf der Hattersheimer Straße eröffnet. Fahrzeuge aus beiden Fahrtrichtungen wurden durch die eingesetzten Streifen überprüft. Insgesamt passierten 70 PKW die Örtlichkeit, 11 davon wurden einer genaueren Kontrolle unterzogen. Drei Fahrer*innen waren nicht angeschnallt, diese müssen 30EUR Strafe zahlen. Positiv bleibt zu vermerken, dass keine Alkohol- oder Drogenverstöße festgestellt werden konnten.

Sachschaden an geparktem PKW, Bad Soden am Taunus, Donnerstag, 28.01.2021, 20:00 Uhr bis Freitag 29.01.2021, 10:45 Uhr (fm) Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich in den letzten Tagen an einem Wagen einer Frau aus Bad Soden. Genau kann der Tatort nicht benannt werden, da verschiedene Örtlichkeiten in Frage kommen. Zuletzt war der Opel Adam am 28.01.2021 gegen 20:00 Uhr unbeschädigt, zu diesem Zeitpunkt war er in der Bad Sodener Ulmenstraße geparkt. Am nächsten Morgen parkte der Wagen in einer Tiefgarage eines Wohnhauses in der Odenwaldstraße. Erst hier wurden Beschädigungen in Form von Kratzern an der Fahrertür festgestellt, die auf einen Unfall schließen lassen. Der Sachschaden wird auf 1000EUR geschätzt. Die Verkehrsunfallfluchtgruppe des regionalen Verkehrsdienstes bittet Zeugen oder Hinweisgebende sich unter 06196 - 96950 zu melden.

Wagen während des Einkaufens beschädigt, Eppstein, Lorsbacher Str., Freitag , 29.01.2021 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr (fm) Während des Einkaufs wurde gestern der Wagen einer Frau beschädigt der auf dem Parkplatz des Supermarktes abgestellt war. Die 54-Jährige stellte den Skoda Scala gegen 17:30 Uhr auf dem Parkplatz ab und kaufte für eine halbe Stunde ein. Als sie zurückkehrte entdeckte sie Lackschäden im Bereich des vorderen Kotflügels. Vermutlich touchierte ein bislang unbekannter anderer Wagen den PKW der Geschädigten bei einem Wendemanöver und verursachte so einen Sachschaden von ca. 800EUR. Anschließend entfernte sich der Unfallgegner, ohne den gesetzlichen Pflichten eines Unfallverursachenden nachzukommen. Zeugen oder Hinweisgebende werden gebeten sich bei der Verkehrsunfallfluchtgruppe des regionalen Verkehrsdienstes unter 06196 - 96950 zu melden.

Gefertigt: Florian Meerheim, Polizeihauptkommissar

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell