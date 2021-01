PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Donnerstag, 28.01.2021

Bild-Infos

Download

Hofheim (ots)

1. Geldautomat geknackt, Kelkheim (Taunus), Münster, Max-Planck-Straße, Donnerstag, 28.01.2021, 03:02 Uhr

(jn)Einen erheblichen Gesamtschaden haben zwei Unbekannte in der zurückliegenden Nacht an einem Geldautomaten in einem Kelkheimer Gewerbegebiet verursacht. Um kurz nach 03:00 Uhr betraten die Täter ein Grundstück in der Max-Planck-Straße und führten eine bislang unbekannte gasartige Substanz in einen dortigen Geldautomaten ein. Daraufhin brachten die Täter das Gas zur Umsetzung, wobei der Automat weitestgehend zerstört wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 5.000 Euro. Ob die Täter vor ihrer Flucht noch Geld erbeuten konnten, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Bei beiden Tätern handelte es sich um Männer mit Umhängetaschen und Winterkleidung. Ein Mann hatte auf dem oberen Bereich seines linken Hosenbeins sowie auf der rechten Schulter und der Brust reflektierende Embleme auf der Kleidung. Zudem trug er eine zweifarbige Daunenjacke mit farblich abgesetzten Bereichen der Kapuze, der Brust und der Schultern sowie eine Stirnlampe.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 bei der Hofheimer Kriminalpolizei zu melden.

2. Aussicht auf Gewinn führt zu Vermögensschaden, Hattersheim am Main, bis Dienstag, 26.01.2021, 12:30 Uhr

(jn)Die Hoffnung auf einen hohen fünfstelligen Bargeldgewinn hat einer 83-Jährigen aus Hattersheim einige Tausend Euro Schaden eingebracht. Die Seniorin war in den vergangenen Wochen von Betrügern telefonisch über einen angeblichen Gewinn in Höhe von über 80.000 Euro informiert worden. Um diese Summe auch tatsächlich ausgezahlt zu bekommen, wurde die Geschädigte dazu aufgefordert, Geschenkgutscheinkarten von unterschiedlichen Unternehmen zu erwerben. Die entsprechenden Codes übermittelte sie in der Folge während einiger Telefonate im Laufe der letzten Wochen an die ungenierten Kriminellen. Erst ein aufmerksamer Mitarbeiter eines Geschäftes in Hattersheim wurde stutzig und alarmierte die Polizei, woraufhin der Schwindel aufflog.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus ermittelt nun wegen Betrugs und gibt folgende Hinweise, damit Sie nicht auch auf derartige falsche Gewinnversprechen hereinfallen:

- Seien Sie stets skeptisch, wenn Ihnen am Telefon Gewinne versprochen werden

- Leisten Sie keine Vorabzahlung und lassen Sie sich nicht vom schnellen Geld blenden

- Überlegen Sie, ob Sie überhaupt an einem Gewinnspiel teilgenommen haben

- Notieren Sie sich den Namen des angeblichen Unternehmens und recherchieren Sie im Internet, ob das Unternehmen nicht bereits negativ aufgefallen ist

- Gerne können Sie weitere Informationen durch unsere polizeiliche Beratungsstelle, Telefonnummer 06192 / 2079 -231 oder unter www.polizei-beratung.de erhalten.

3. Falscher Handwerker nimmt Wertgelass mit, Eschborn, Hauptstraße, Mittwoch, 27.01.2021, 10:40 Uhr

(jn)In Eschborn ist am Mittwochvormittag ein Trickdieb aufgetreten, der aus der Wohnung einer Seniorin Beute im Wert von etwa 1.000 Euro gestohlen hat. Gegen 10:40 Uhr verschaffte sich der ca. 25 bis 30 Jahre alte Täter unter dem Vorwand einer Heizungsüberprüfung Zutritt zu den Wohnräumen der 95-jährigen Geschädigten. Während seines Aufenthaltes, bei dem er allem Anschein nach auch an den Heizungen herumhantierte, gelang es dem Mann mit osteuropäischem Akzent, einen kleinen Tresor unbemerkt aus dem Schlafzimmer zu entwenden und die Wohnung wieder zu verlassen. Er soll ca. 1,75 Meter groß gewesen sein und sportlich ausgesehen haben. Bekleidet sei er mit einer hellen Daunenjacke sowie einer hellen Wintermütze gewesen und trug zudem eine helle Plastiktüte.

Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken nachfragen, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

4. Kriminalpolizei sucht Halterin von Belgischem Schäferhund, Hattersheim am Main, Hahnenpfad, Nähe Wasserwerk, Bereich Weilbacher Kiesgruben, seit Oktober 2020

(jn)Aufgrund mehrerer Vorfälle nahe Hattersheim und Weilbach, die in Verbindung mit einem Hund stehen, sucht die Hofheimer Kriminalpolizei nach der Halterin des Hundes. Seit Oktober vergangenen Jahres erregte der Hund, der regelmäßig auch im Beisein eines terrierartigen Hundes unterwegs war, immer wieder die Aufmerksamkeit der zuständigen Jagdpächter. Demnach hatte der Vierbeiner, bei dem es sich allem Anschein nach um einen Belgischen Schäferhund handelt, in den vergangenen Monaten mehrfach Wildtiere gejagt. Mutmaßlich in diesem Zusammenhang waren auch bereits Rehe durch Hundebisse verletzt bzw. getötet aufgefunden worden. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte es sich bei der Halterin um eine ca. 1,50 bis 1,60 Meter große Frau mit blonden Haaren handeln, welche Outdoor-Kleidung und Gummistiefel trägt. Eine Reiterin berichtete von zwei Hunden im genannten Bereich, die sich ihr selbst und ihrem Pferd gegenüber äußerst aggressiv verhalten hatten und ohne Leine unterwegs waren.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz und bittet Hinweisgeber oder die Halterin der Vierbeiner, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 bei der Polizei in Hofheim zu melden.

Entsprechendes Bildmaterial des Schäferhundes wurde beigefügt.

5. Hochwertige Fahrzeugteile gestohlen, Hofheim am Taunus, Kantstraße, Donnerstag, 28.01.2021, 01:19 Uhr

(jn)Auf die beiden Frontscheinwerfer eines Porsche hatten es Unbekannte in der vergangenen Nacht in Hofheim abgesehen. Um 01:19 Uhr hörte die Geschädigte die Alarmanlage ihres vor der Haustür in der Kantstraße geparkten Porsche. Als sie sich ihrem Wagen näherte, musste sie dann feststellen, dass die Scheinwerfer im Wert von etwa 3.000 Euro ausgebaut und entwendet worden waren. Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor.

Die Polizei in Hofheim bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

6. Rollerfahrt mit Folgen, Kelkheim (Taunus), Mittelweg, Donnerstag, 28.01.2021, 02:00 Uhr

(jn)Polizisten aus Kelkheim haben in der Nacht zu heute einen 22-jährigen Rollerfahrer kontrolliert, der allem Anschein nach unter Drogeneinfluss stand. Gegen 02:00 Uhr fiel das mit zwei Personen besetzte Kleinkraftrad den Beamten auf, da es mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Fischbacher Straße in Kelkheim unterwegs war. Im Verlauf der sich anschließenden Verkehrskontrolle zeigte der junge Mann körperliche Ausfallerscheinungen, die einen vorangegangenen Drogenkonsum vermuten ließen. Infolge eines positiven Drogenvortests wurde er zur Kelkheimer Wache gebracht und erst nach einer Blutentnahme und der Einleitung eines Strafverfahrens wieder auf freien Fuß gesetzt.

7. VW bei Unfallflucht auf gesamter Länge beschädigt, Sulzbach (Taunus), Rossertstraße, Sonntag, 24.01.2021, 16:00 Uhr bis Montag, 25.01.2021, 16:30 Uhr

(jn)In Sulzbach ereignete sich in den zurückliegenden Tagen eine Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Sachschaden. Der Nutzer eines VW Golf hatte sein Fahrzeug am Sonntagabend um 16:00 Uhr in der Rossertstraße abgestellt. Bei seiner Rückkehr am Montagnachmittag um 16:30 Uhr fiel ihm auf, dass sein schwarzes Fahrzeug über die Länge der gesamten Fahrerseite beschädigt worden war. Allem Anschein nach hatte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Befahren der Rossertstraße in Richtung Hauptstraße den am Fahrbahnrand geparkten Golf beim Vorbeifahren gestreift und sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der entstandene Schaden wird auf 6.000 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45 beim Regionalen Verkehrsdienst in Hattersheim zu melden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell