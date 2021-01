PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus

Hofheim am Taunus (ots)

Drogenbeeinflusster Mann gibt sich als Polizeibeamter aus - Festnahme,Kelkheim, Alte Königsteiner Str., Samstag, 30.01.2021, 22:01 Uhr

(fm) Eine Festnahme gab es gestern in Kelkheim, da sich dort ein vermeintlich unter Drogeneinfluss stehender Mann als Polizeibeamter ausgab. Nachdem der 28-jährige Geschädigte seinen Wagen in der Straße "Alte Königsteiner Str." geparkt hatte, kam der 24-jährige Beschuldigte auf ihn zu und sprach ihn an, dass er Polizist sei und jetzt eine Fahrzeugkontrolle durchführen würde. Er verlangte daraufhin die Herausgabe des Portemonnaies, was der Geschädigte jedoch verweigerte. Zwar versuchte er den Beschuldigten zunächst zu ignorieren, aber dieser kam in bedrohlicher Art auf ihn zu und griff an seine Hüfttasche. Erst als der 28-Jährige seinen Unmut lautstark kundtat, wich der Mann zurück. Im Anschluss versuchte der falsche Polizeibeamte nochmal an die Wertsachen des Kelkheimers zu gelangen, aber auch dieser Versuch scheiterte am besonnenen Verhalten des Kelkheimers. Kurz nachdem dieser die Polizei alarmierte, konnte der Tatverdächtige durch eine Streife festgenommen werden und erlebte wie echte Polizeiarbeit funktioniert. Da er zum Zeitpunkt der Tat augenscheinlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand wurde er über Nacht in Gewahrsam genommen. Gegen den spanischen Staatsbürger wurde eine Sicherheitsleitung angeordnet.

Wohnungseinbruch, Hofheim am Taunus - Am Steinberg, Samstag 30.01.2021 19:00 Uhr bis 23:40 Uhr

(fm) Gestern kam es in Hofheim am Taunus zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Abwesenheit der Bewohner in den Abendstunden nutzen die noch unbekannten Einbrecher, um mittels eines Hebelwerkzeugs die Hauseingangstür gewaltsam zu öffnen. Bislang konnte nicht festgestellt werden, dass Gegenstände entwendet wurden. Durch die Beschädigungen an der Tür / Rahmen entstand ein Sachschaden von 2000EUR. Es liegen keine Täterhinweise vor. Zeugen und Hinweisgebende werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Hofheim zu melden (TEL: 06192 - 2079 0).

Wechselgeldtrick erfolgreich, Bad Soden am Taunus, Hasselstraße, Samstag, 30.01.2021 um 17:00 Uhr

(fm) Mehrere hundert Euro Beute machte ein Trickdieb gestern Nachmittag in einem Bad Sodener Supermarkt. Der bislang unbekannte Täter bezahlte zunächst in dem Supermarkt seinen geringen Einkaufswarenwert. Im Anschluss beginnt die sogenannte Wechselgeldtrick-Falle. Dabei wird beim/ nach Bezahlvorgang bewusst eine unübersichtliche Situation geschaffen. Das geschieht zum Beispiel durch verschiedene Wechselwünsche, oder einen spontanen Umtausch der Ware. Erst nachdem der Mann den Markt verlassen hat, stellte man dort das Fehlen der Geldscheine aus dem Bargeldbestand fest. Der männliche Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: 20- 30 Jahre alt / ca. 180-185 cm groß / sprach akzentfrei deutsch / trug eine schwarze Snap-Back / schwarze Jacke / grünes T-Shirt der Marke Alpha Industry Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus ermittelt in dem Fall und bittet um Hinweise unter 06192 - 20790. Die Polizei rät insbesondere Verkaufspersonal: Bewahren Sie bei Geldwechselwünschen einen kühlen Kopf und verlieren sie nicht den Überblick. Schließen sie immer erst einen Vorgang ab (z.B. Erstattung der Ware bei Umtausch / Rückgabe), bevor die mit dem nächsten Schritt beginnen oder diesen verrechnen. Keinesfalls ist es unhöflich, wenn man Geld nochmal nachzählt bevor man es aus der Hand gibt. Lassen Sie bei Wechselwünschen eine gesunde Vorsicht walten.

Sachbeschädigungen an PKW, Flörsheim, Eisenbahnstraße, Samstag, 30.01.2021, 01:20 Uhr

(fm) In Flörsheim wurden in der zurückliegenden Nacht mehrere geparkte Autos beschädigt. Ein Anwohner rief rund 40 Minuten nachdem er Krach auf der Straße gehört hatte die Polizei. Es konnten an insgesamt fünf Autos, die in der Eisenbahnstraße geparkt waren, Beschädigungen an den Außenspiegeln festgestellt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2000EUR geschätzt. Der Mitteiler konnte in der Nacht Uhr zwei Personen bemerken, zu denen nur die Personenbeschreibung möglich ist: ca. 180cm groß, dunkle Jacken mit Kapuzen. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Flörsheim bittet um Hinweise unter TEL: 06145 - 54760.

Vandalen auf Gartengrundstück, Hochheim am Main, Sandstraße, Mittwoch, 27.01.2021, 20:00 Uhr bis Samstag 30.01.2021, 15:00 Uhr

(fm) Einen Sachschaden von rund 600EUR haben bislang Unbekannte in den vergangenen Tagen auf einem Schrebergartengrundstück in Hochheim angerichtet. In dem Garten am Sandweg wurden Gartenhütten sowie ein abgestellter Traktor durch den / die Täter beschädigt. Wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung ermittelt nun die Polizeistation Flörsheim und bittet unter TEL: 06145 - 54760 um Hinweise zu dem Fall.

Gefertigt: Florian Meerheim, Polizeihauptkommissar

