POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Dienstag, 02.02.2021

Hofheim (ots)

1. Brandgefährliche Idee - zwei Heranwachsende festgenommen, Kelkheim (Taunus), Am Waldeck, Montag, 01.02.2021, 22:45 Uhr

(jn)Zwei 20-jährige Kelkheimer sind in der vergangenen Nacht in Kelkheim festgenommen worden, da sie im Verdacht stehen, kurz zuvor zwei Brandsätze geworfen zu haben. Erfreulicherweise entstand durch diese Tat kein Sachschaden. Gegen 22:45 Uhr beobachtete ein Anwohner zwei junge Männer, als sich diese auf dem Schulgelände der Eichendorffschule aufhielten und einen Brandsatz auf den Boden warfen. Infolge der Stichflamme alarmierte der Zeuge die Polizei, während das Duo vom Tatort wegrannte. Die zwei jungen Männer konnten im Verlauf von umfangreichen Fahndungsmaßnahmen kurze Zeit später angetroffen und von der Polizei festgenommen werden. Darüber hinaus wurden entsprechende Spuren auf dem Schulgelände gesichert. Die zwei Delinquenten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie werden sich nun mit ihrem Handeln im Rahmen eines Strafverfahrens auseinandersetzen müssen.

2. Zwei Pkw aufgebrochen, Bad Soden am Taunus, Gluckstraße, Nacht zum Montag, 01.02.2021

(jn)In der Nacht zum Montag waren Autoknacker in der Gluckstraße in Bad Soden zugange, die einen Gesamtschaden in Höhe von über 2.000 Euro verursachten. Ermittlungen am Tatort zufolge brachen die Täter sowohl einen 3er BMW als auch einen Mini Cooper auf, indem sie sich über ein Seitenfenster gewaltsam Zutritt verschafften. Während die Unbekannten aus dem BMW lediglich mehrere Dutzend Einwegmasken entwendeten, demontierten sie in dem Mini das Navigationssystem sowie das Steuerelement und ließen auch noch zwei Sonnenbrillen mitgehen, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden von der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegengenommen.

3. Lenkrad aus Auto ausgebaut und entwendet, Sulzbach (Taunus), Bad Sodener Straße, Sonntag, 31.01.2021, 18:00 Uhr bis Montag, 01.02.2021, 11:30 Uhr

(jn)Unbekannte Täter haben zwischen Sonntagabend und Montagvormittag in Sulzbach einen BMW geöffnet und ein Lenkrad im Wert von etwa 2.500 Euro erbeutet. Das angegangene Fahrzeug parkte in der Bad Sodener Straße, als die Täter den Wagen entdeckten und das Schloss zogen, um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Hier bauten die Gauner das Lenkrad des Pkw aus und verschwanden unerkannt mit ihrer Beute.

Sachdienliche Hinweise werden von der Hofheimer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 erbeten.

4. Einbruch in Schule gescheitert, Kelkheim (Taunus), Lorsbacher Straße, Samstag, 30.01.2021, 14:30 Uhr bis Montag, 01.02.2021, 07:00 Uhr

(jn)Auf eine Kelkheimer Schule hatten es Einbrecher im Verlauf des vergangenen Wochenendes abgesehen, wobei sie erfolglos blieben. Im Tatzeitraum zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen machten sich die Unbekannten gewaltsam an einem Fenster der in der Lorsbacher Straße gelegenen Schule zu schaffen und zerstörten eine äußere Fensterscheibe im Erdgeschoss. Dann ließen sie jedoch von weiteren Versuchen ab, flüchteten mit leeren Händen und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Hofheim ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

5. Geldautomat demoliert, Hattersheim am Main, Untertorstraße, Freitag, 29.01.2021, 23:20 bis 23:25 Uhr

(jn)Am Freitagabend wurde in Hattersheim ein Geldautomat mutwillig beschädigt. Zwischen 23:20 Uhr und 23:25 Uhr schlug ein unbekannter Täter gegen den frei zugänglichen Automaten in der Untertorstraße und verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro an dem Display.

Hinweisgeber, die Angaben zu dem Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 bei der Polizei in Hofheim zu melden.

6. Tiefgarage beschmiert, Hattersheim am Main, Goethestraße, Sonntag, 31.01.2021, 14:15 Uhr bis Montag, 01.02.2021, 06:15 Uhr

(jn)Unbekannte Täter haben in Hattersheim die Wände einer Tiefgarage beschmiert und damit Kosten in Höhe von mehreren Hundert Euro für die Reinigung verursacht. Im Rahmen der Tat, welche sich zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen ereignet haben muss, betraten die Täter die Garage des Wohnkomplexes in der Goethestraße und hinterließen Graffiti an den Wänden.

Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 bei der Hofheimer Polizei.

7. Verursacher von Umweltdelikt gesucht, Eschborn, Am Stadtpfad, Samstag, 30.01.2021, 17:13 Uhr

(jn)In Eschborn wurde am Samstag ein Fass mit einem ölhaltigen Stoff inmitten von weiterem illegal entsorgtem Müll aufgefunden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach dem Verursacher. Um 17:13 Uhr hatte ein Zeuge das Fass in der Straße "Am Stadtpfad" auf dem Gehweg entdeckt und daraufhin den Notruf gewählt. Allem Anschein nach war das etwa 20 Liter große Behältnis widerrechtlich entsorgt worden, wobei bereits eine bislang unbekannte öl- und vermutlich teerhaltige Flüssigkeit ausgetreten war. Die Feuerwehr nahm sich in der Folge der Entsorgung des Fasses sowie der Reinigung des Gehweges an, um eine weitere Verbreitung zu verhindern. Da vermutlich umweltschädigende Stoffe ausgelaufen waren, hat die Polizei ein Strafverfahren gegen "Unbekannt" eingeleitet. Hinweise werden bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 erbeten.

Pressemeldung der Düsseldorfer Polizei

Vollendete und versuchte Überfälle auf Senioren - Festnahmen in der Landeshauptstadt - 29-Jähriger und 35-Jährige in Untersuchungshaft - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf - Main-Taunus-Kreis, Kelkheim (Taunus)

Wegen gemeinschaftlichen versuchten und vollendeten Raubes befinden sich seit dem vergangenen Wochenende eine 35-jährige Frau und ihr 29-jähriger Komplize in Untersuchungshaft. Ihnen wird vorgeworfen, ältere Menschen in deren Wohnungen ausgeraubt bzw. dies versucht zu haben.

Es besteht ein Tatverdacht wegen eines Falls aus Kelkheim im Taunus am 15. Januar 2021. Diesen Sachverhalt rechnen die Ermittler aus Hessen und aus Düsseldorf den reisenden Straftätern zu. (Siehe Meldung der Polizei Westhessen)

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50154/4813881

Inwieweit das polizeibekannte Duo für weitere Taten in Frage kommt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Im Zuge von Ermittlungen stieß die Düsseldorfer Polizei wegen Eigentumsdelikten auf die beiden Personen mit rumänischer Staatsangehörigkeit. Hierbei ergaben sich konkrete Hinweis auf eine Tatbeteiligung an dem Überfall im Taunus. Anschließend tauchte das Paar wieder in Düsseldorf auf. Die Beamten des Kriminalkommissariats 14 konnten seit dem 16. Januar zahlreiche Ausspähversuche zum Nachteil älterer Menschen registrieren.

Schließlich waren die beiden dann am vergangenen Freitag hier in Düsseldorf vor Ort aktiv. Es erfolgte unmittelbar vor einer weiteren Tat an der Blanckertzstraße in Düsseldorf-Ludenberg der Zugriff. Während die tatverdächtige Frau gerade versuchte sich Zutritt zu der Wohnung einer fast 90-Jährigen zu verschaffen, wartete der 29-jährige Komplize in einem Pkw. Zu diesem Zeitpunkt waren sie mit dem Leihwagen aus dem Bereich Darmstadt / Hessen unterwegs. Beide Personen sind vorbestraft und befinden sich jetzt in Untersuchungshaft. Die gemeinsamen Ermittlungen der Polizei im Main-Taunus-Kreis und in Düsseldorf dauern an.

