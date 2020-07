Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrradsattel gestohlen - Stuhl vom Balkon geworfen

Iserlohn (ots)

An der Buchenstraße wurde ein Fahrradsattel gestohlen. Das Bike stand, mit einem Schloss gesichert, seit Mittwochnachmittag neben dem Haus des Eigentümers. Am Donnerstag um 13.15 Uhr bemerkte der, dass jemand den Sattel gestohlen hatte.

Wer etwas zu verbergen hat, der sollte keinen Stuhl vom Balkon schmeißen und die Musik leiser drehen. So jedoch bekam ein 32-jähriger Mann in der Hardtstraße heute Morgen um 1 Uhr Besuch von der Polizei. Als die Polizeibeamten in die Wohnung kamen, entdeckten sie eine Tüte Marihuana. Auch an weiteren Stellen wurden die Polizeibeamten fündig. Sie stellten die Drogen sicher. Die Ermittlungen laufen.

