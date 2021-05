Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fortsetzung des Polizeieinsatzes anlässlich des AfD Landesparteitages in Kemnitz

PI Anklam (ots)

Am 16.05.2021 wurde der Einsatz der Polizeiinspektion Anklam anlässlich des AfD-Parteitages in Kemnitz fortgesetzt. Es befanden sich 44 Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Neubrandenburg sowie Beamte des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V im Einsatz. Weitere Versammlungen abseits des AfD-Parteitages wurden am 16.05.2021 nicht angemeldet und ebenso keine festgestellt. Der Landesparteitag wurde am 17.05.2021 um 00.30 Uhr beendet.Es kam zu keinerlei Störungen. Allerdings wurden am frühen Morgen des 16.05.2021 durch Kräfte des örtlichen Polizeirevieres in Wolgast am Bürgerbüro der "Alternativen für Deutschland" mehrere politisch motivierte Sachbeschädigungen festgestellt. Unbekannte ritzten, vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, mit einem bisher unbekannten Werkzeug ein Hakenkreuz und Schriftzüge in die Verglasung der Eingangstür und der nebenliegenden Fenster ein. Ob die Tat im Zusammenhang mit dem Landesparteitag der AfD in Kemnitz steht, ist derzeit noch unklar. Der polizeiliche Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, wenden sich bitte an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2223, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

