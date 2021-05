Polizei Homberg

POL-HR: Morschen-Altmorschen: Berauschter 24-jähriger Pkw-Fahrer versucht Polizeikontrolle zu entgehen

Homberg (ots)

Morschen-Altmorschen

Berauschter Fahrer flüchtet vor Polizeistreife Tatzeit: Freitag, 21.05.2021, 22:53 Uhr Ein offensichtlich berauschter 24-Jähriger versuchte am späten Freitagabend sich einer Polizeikontrolle in Altmorschen zu entziehen. Nach kurzer erfolgloser Flucht stoppte er sein Fahrzeug. Gegen ihn wurden drei Strafverfahren eingeleitet. Der 24-jährige Morschener fiel einer Polizeistreife in Altmoschen auf, da er in der Ortschaft mehrfach zu schnell fuhr. Zudem bog er ab, ohne den Blinker zu betätigen. Als die verfolgenden Polizisten Anhaltezeichen gaben und auch das Blaulicht sowie das Martinshorn einschalteten missachtete der 24-Jährige diese und fuhr weiter. Nach einer kurzen Flucht stoppte er seinen Pkw. Da der 24-Jährige offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Sein Führerschein wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Zudem fanden die Polizisten in seinem Pkw noch eine geringe Menge Betäubungsmittel. Gegen den 24-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Trunkenheit im Straßenverkehr und Verbotenem Kraftfahrzeugrennen (wegen der Flucht vor der Polizeistreife) eingeleitet. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell