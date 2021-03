Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Geld und Navi aus Auto gestohlen +++ Räuberischer Diebstahl-Verdächtiger festgenommen +++ Heuballen angezündet +++ Motorraddiebe scheiterten +++ Unfallflucht- Zeugen gesucht +++ Blitzerreport +++

Wiesbaden (ots)

1. Dieb räumt Auto aus - Bargeld und Navigationsgerät weg, Wiesbaden-Dotzheim, Annastraße, 02.03.2021, 11:00 Uhr - 03.03.2021, 13:00 Uhr,

(jka)Am Donnerstagmorgen wurde der Polizei gemeldet, dass unbekannte Täter in der Annastraße aus einem geparkten VW Golf ein mobiles Navigationsgerät sowie Bargeld entwendet hatten. Zwischen Dienstag und Mittwoch öffneten die Diebe auf bislang unbekannte Art den PKW, gelangten so in das Fahrzeuginnere und verursachten durch die Beschädigungen und den Diebstahl einen Gesamtschaden von circa 350 Euro. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0611/345-0 zu melden.

2. Flüchtender Räuber festgenommen,

Wiesbaden-Bierstadt, Kloppenheimer Weg, 04.03.2021, 09:50 Uhr,

(jka)Das 4. Polizeirevier wurde am Donnerstagmorgen gegen 09:50 Uhr alarmiert, weil vor einem Getränkemarkt in Bierstadt ein renitenter Ladendieb festgehalten wurde. Der mutmaßliche Täter hatte zuvor alkoholische Getränke und Tabakwaren mit einem Warenwert von ungefähr 100 Euro gestohlen. Vor dem Geschäft soll er von einem Angestellten angesprochen und an seiner Flucht gehindert worden sein. Hierbei hatte sich vermutlich eine handfeste Rangelei entwickelt, sodass es dem Dieb gelang zu flüchten. Nach kurzer Flucht zu Fuß konnte der Langfinger durch die alarmierten Polizisten festgenommen werden. Der mutmaßliche Täter muss sich jetzt in einem Strafverfahren wegen räuberischem Diebstahls verantworten. Zeugen, welche am Donnerstag diesen Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich beim 4. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2440 zu melden.

3. Autospiegel abgetreten - Zeugen gesucht, Wiesbaden-Schierstein, Am Lindenbach, 03.03.2021, 18:00 Uhr - 04.03.2021, 08:00 Uhr,

(jka)Zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr und Donnerstag, 08:00 Uhr, waren in Schierstein "Am Lindenbach" mutmaßliche Randalierer unterwegs und traten Autospiegel ab. Vermutlich in den Nachtstunden machten die Unbekannten sich an einem blauen Toyota und einem weißen VW T 5 zu schaffen. Bei beiden Fahrzeugen wurden die jeweils linken Außenspiegel unter massiver Gewalteinwirkung abgetreten oder gerissen und so ein Sachschaden von ungefähr 700 Euro verursacht. Die Ermittlungsgruppe des 5. Polizeireviers hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

4. Heuballen angezündet - Zeugen gesucht, Wiesbaden-Kloppenheim, Pfortenstraße, 04.03.2021, 16:30 Uhr,

(jka)Die Berufsfeuerwehr Wiesbaden wurde Donnertagnachmittag zu einem Brand in der Kloppenheimer Pfortenstraße gerufen. Dort soll vorsätzlich ein Heuballen in Brand gesetzt worden sein. Durch das schnelle Ablöschen konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere zu einem größeren Lagerbestand aufgetürmte Heuballen verhindert werden. Nach ersten Ermittlungen sollen in der Nähe zwei Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren gesehen worden sein. Einer der beiden Jungs trug ein grünes Oberteil. Inwiefern die Zwei mit der Zündelei in Zusammenhang gebracht werden können, ist ebenfalls Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen, die durch die Ermittlungsgruppe des 4. Polizeireviers übernommen wurden. Hinweisgeber und Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 0611 / 3452440.

5. Motorraddiebe scheitern,

Wiesbaden, Eltviller Straße, 05.03.2021, 04:50 Uhr,

(jka)Am frühen Freitagmorgen scheiterten Diebe beim Versuch, zwei Motorräder im Gesamtwert von ungefähr 8.000 Euro in der Eltviller Straße zu entwenden. Durch ungewöhnliche Geräusche aufgeschreckt alarmiertem Anwohner gegen 04:50 Uhr die Polizei. In der Eltviller Straße konnten die Polizisten zwei Motorräder der Marke Honda auffinden, von denen eines umgeworfen am Boden lag. Vermutlich hatten Motorraddiebe versucht, die Zweiräder aus einem Innenhof zu schieben, was jedoch aufgrund arretierter Lenkradschlösser scheinbar nicht möglich war. Dabei soll ein Zweirad umgefallen sein, wodurch erheblicher Lärm verursacht wurde und ein Schaden von mehreren Hundert Euro entstand. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0611 / 345-0 entgegen.

6. Unfallflucht - Videoschutzanlage liefert Ermittlungsansätze - Zeugen gesucht, Wiesbaden, Friedrich-Ebert-Allee - Lessingstraße, 04.03.2021, 23:20 Uhr,

(jka)Am Freitagmorgen gegen 01:40 Uhr wurde die Polizei über einen stark beschädigten schwarzen Audi A1, verstreuten Fahrzeugteilen, sowie ausgelaufenen Flüssigkeiten in der Friedrich-Ebert-Anlage informiert. Dort wurde das Auto dann auch mit Schäden in Höhe von mehreren Tausend Euro aufgefunden. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Audi aus Richtung Rheinstraße fahrend im Bereich Lessingstraße eine Verkehrsinsel überfahren und weitere Schäden von mehreren Hundert Euro verursacht haben. Der Fahrer flüchtete scheinbar von der Unfallstelle und konnte nicht mehr angetroffen werden. Die Aufnahmen der im Nahbereich angebrachten Videoschutzanlage wurden ausgewertet und weitere Ermittlungsansätze gewonnen. In diesem Zusammenhang sucht die ermittelnde Unfallfluchtgruppe des Regionalen Verkehrsdienstes nach einem Taxifahrer, der sich mit seinem Mercedes gegen 23:30 Uhr in der Nähe der Unfallstelle aufgehalten haben soll. Weiterhin sollen sich zur selben Zeit zwei Männer in dem Bereich befunden haben. Einer hatte helles, vermutlich blondes Haar, trug einen hellen Schal und eine dunkle Jacke. Der Zweite hatte vermutlich seine dunklen Haare zum Zopf gebunden, trug eine längere graue Jacke oder Mantel und führte einen Rucksack mit sich. Diese Personen, sowie weitere Hinweisgeber und Zeugen melden sich bitte bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 0611 / 345-0.

7. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Dienstag: A3, Richtung Frankfurt Mittwoch: A3, Richtung Köln Donnerstag: A3, Richtung Frankfurt Freitag: A66, Richtung Rüdesheim

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann. Montag: A3, km 99,510 EB, Ri. Ffm. 08.03.2021

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell