Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Die Polizei - Dein Freund und Helfer

Linz am RheinLinz am Rhein (ots)

Am Mittwoch den 25.11.2020 wurden Beamte der Polizeiinspektion Linz am Rhein auch außerhalb ihres originären Aufgabenbereichs tätig. Während eins persönlichen Termins bei der Polizei Linz wartete der heranwachsende Sohn aufgrund der gültigen Kontaktbeschränkungen im Auto der Frau und ließ dabei das Radio im PKW laufen. Dies zwang die Batterie des PKW aufgrund der einsetzenden Kälte in die Knie, so dass ihr Fahrzeug nicht mehr gestartet werden konnte.

Hilfesuchend wandte sich die Frau an die Beamten, welche keine Sekunde zögerten und das Fahrzeug letztendlich fremdstarten konnten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiinspektion Linz am Rhein



Telefon: 02644-9430

www.polizei.rlp.de/pilinz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell