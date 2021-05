Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Ziegenhain: Starkstromverteiler und Kabel von Baustellengelände gestohlen

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Ziegenhain

Diebstahl von Kabel und Stromverteiler Tatzeit: 21.05.2021, 16:00 Uhr bis 25.05.2021, 07:00 Uhr Am vergangenen Wochenende stahlen unbekannte Täter zwei Kabel und einen Stromverteiler von einer Baustelle am "Krußborn". Die Täter begaben sich auf das ungesicherte Baustellengelände und entwendeten dort einen Starkstromverteiler und zwei Starkstromkabel. Die Beute hat einen Wert von 700,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

