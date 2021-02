Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Teil eines Spielautomaten gefunden

Kaiserslautern (ots)

In der Europaallee hat am Mittwoch eine Verkehrsteilnehmerin ein Bauteil eines Spielautomaten gefunden. In der Nähe eines Möbelmarkts lag das Gerät auf dem Gehweg. Aktuell kann die Polizei nicht ausschließen, dass das Bauteil aus einem Einbruch oder Diebstahl stammt. Das Gerät wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Wem ist in den vergangenen Tagen Verdächtiges in der Europaallee aufgefallen? Wer kann Hinweise auf Fahrzeuge oder Personen geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

