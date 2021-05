Polizei Homberg

POL-HR: Gudensberg: Abschlussmeldung zu Blockadeaktion an Geflügelschlachthof

Homberg (ots)

Gudensberg Blockadeaktion an Geflügelschlachthof

- Folge- und Abschlussmeldung -

Seit heute Morgen um kurz nach drei Uhr fand eine Blockadeaktion an dem örtlichen Geflügelschlachthof statt. Mehrere Personen errichteten Blockaden an den beiden Zufahrten und hielten sich teilweise auf einem Dach des Firmengeländes auf. Zudem errichteten sie eine Mahnwache. Insgesamt befanden sich ca. 40 - 50 Personen vor Ort. Durch die Blockaden waren die Zufahrten zu dem Betrieb komplett blockiert und sechs Lkw, welche mit jeweils 6.000 lebenden Hühnern beladen waren, gelangten nicht auf das Firmengelände. Die Blockade der Hauptzufahrt durch den ca. sechs Meter hohen Tripod lösten Spezialkräfte der Polizei auf. Die Person an dem Tripod wurde unverletzt geborgen und anschließend in Gewahrsam genommen. Die wartenden Lkws konnten somit ab ca. 10:00 Uhr wieder auf das Firmengelände fahren. Im Anschluss wurde die zweite Blockade, an der Nebenzufahrt zum Firmengelände, aufgelöst. Hier hatten sich zwei Personen mit einem sog. "Lock-on" durch ein Zufahrtstor verbunden. Der "Lock-on" wurde durch Polizisten der Bereitschaftspolizei gelöst. Die beiden Personen wurden ebenfalls in Gewahrsam genommen. Ein weiterer "Lock-on", welcher sich hinter dem Firmengelände an einem Wirtschaftsweg befand, wurde anschließend gelöst. Die beiden Personen wurden vor Ort entlassen. Im Zusammenhang mit der Blockadeaktion wurden bei insgesamt sieben Personen Identitätsfeststellungen angeordnet, wovon vier Personen die Identitätsfeststellung verweigert hatten, u. a. durch Verkleben der Finger. Vier Personen wurden in Gewahrsam genommen, wovon drei Personen wieder entlassen sind. Die vierte Person wird einem Haftrichter vorgeführt. Drei Strafverfahren wegen des Verdachts der Nötigung und vier Strafverfahren wegen Verdacht des Hausfriedensbruchs sind eingeleitet. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell