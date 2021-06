Polizei Homberg

POL-HR: Einbrecher wurde von Besitzer überrascht - Flucht ohne Beute

Homberg (ots)

Morschen/Altmorschen

Einbruch in Ladengeschäft Tatzeit: Dienstag, 01.06.2021, 04:21 Uhr

Ein Unbekannter Täter brach in ein Ladengeschäft in der Paul-Frankfurth-Straße ein. Geschäftsinhaber überrascht Täter.

Mittels eines Brechwerkzeuges verschaffte sich der unbekannte Täter unberechtigt Zutritt zu dem Geschäft. Der am Tatort wohnende Geschäftsinhaber wurde durch den Lärm auf den Einbrecher aufmerksam und konnte ihn noch im Geschäft überraschen, woraufhin dieser ohne Beute in unbekannte Richtung flüchtete. Nach Beschreibung des Geschäftsinhabers hatte der männliche Täter eine stämmige Figur und war ca. 1,70 m groß. Er war insgesamt dunkel gekleidet, trug einen Parker und eine Sturmhaube. Der Täter führte eine Eisenstange ähnlich einer Brechstange mit sich. An der Eingangstür des Geschäftes entstand Sachschaden.

