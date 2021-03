Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Gemeinsame Aktion "Gegen Verunreinigungen im öffentlichen Raum" der Stadt Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim im Rahmen der Konzeption #SichereNeckarstadt

In einer Kooperation zwischen dem Polizeipräsidium Mannheim und dem Stadtraumservice Mannheim fand am Montag, 8. März 2020, wiederholt eine gemeinsame Begehung bezüglich "Verunreinigungen im öffentlichen Raum" in der Neckarstadt West statt. An diesem Aktionstag kamen insgesamt vier Polizeibeamte, davon zwei des Polizeireviers Neckarstadt und zwei Spezialisten der Wasserschutzpolizei, sowie ein Mitarbeiter der Abteilung Abfallwirtschaft der Stadt Mannheim zum Einsatz.

Neben den offiziell angemeldeten 50 Sperrmüllaufträgen von privaten Haushalten konnten im Sammelgebiet der Neckarstadt West zusätzlich neun nicht angemeldete und somit illegale Sperrmüllablagerungen festgestellt werden. Diese neun illegalen Abfallablagerungen wurden durch das fünfköpfige Aktionsteam systematisch nach Indizien oder Hinweisen auf die Verursacher hin untersucht.

Bereits in zwei Fällen konnten Rückschlüsse auf die jeweiligen Verursacher gezogen werden. In den anderen Fällen dauern die Ermittlungen an. Die Geldbußen für illegale Müllablagerungen beginnen bei 250 EUR und sind abhängig von den festgestellten Mengen und der Art der Abfälle.

Beim Abgleich der angemeldeten Sperrmüllentsorgungen wurde festgestellt, dass sich an die Vorgaben der Abfallwirtschaft gehalten wird. Die zusätzlich festgestellten Müllablagerungen werden zeitnah nur durch die Stadt Mannheim entsorgt.

Die Kontrollen, die bereits mehrfach in der Kooperation stattfanden, werden auf künftig fortgesetzt.

