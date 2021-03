Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Ahrensbök-Dakendorf Kollision mit Schulbus - eine Frau schwer verletzt

Lübeck (ots)

Am Mittwochmittag (03.03.2021) ist auf der Kreisstraße 28 nahe der Ortschaft Dakendorf bei Ahrensbök ein mit mehreren Kindern besetzter Schulbus mit einem entgegen kommenden Opel zusammengestoßen. Die Insassen des PKW wurden in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, die Fahrerin zog sich schwere Verletzungen zu, ein Kind wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Klärung der genauen Unfallursache ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Gegen 13:10 Uhr befuhr der mit fünf Kindern besetzte Schulbus die Kreisstraße 28 von Dakendorf kommend in Richtung der Landesstraße 184. In Höhe Schoolbarg stieß er mit einem entgegen kommenden Opel Combo zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW vor dem Bus hergeschoben und kam schließlich stark beschädigt im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Die gesamte Fahrzeugfront des Opels war so tief eingedrückt, dass die beiden Insassen eingeklemmt wurden. Durch den Einsatz der Feuerwehr konnten beide aus dem Fahrzeug befreit werden. Die 71-jährige Fahrerin erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Ihr 74-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt, ebenso ein Kind aus dem Schulbus. Die Personen wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 59 Jahre alte Busfahrer erlitt einen Schock.

Der beteiligte Opel war nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden. An dem PKW und dem ebenfalls beschädigten Bus entstand ein Gesamtsachschaden von circa 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die Kreisstraße 28 für knapp 2 Stunden voll gesperrt.

Die Ermittlungen zu der genauen Unfallursache werden bei der Polizeistation Ahrensbök geführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell