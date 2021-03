Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz Nord

Zwei Fahrradfahrer mit jeweils über 2 Promille unterwegs

Lübeck (ots)

Am Sonntagmorgen ( 28.02.2021 ) fuhren in der Fackenburger Allee und in der Straße "An der Hansehalle" zeitgleich zwei Fahrradfahrer mit über 2 Promille. Der Fahrradfahrer in der Fackenburger Allee verursachte hierbei noch einen Verkehrsunfall und verletzte sich leicht. Gegen beide Männer wurde jeweils ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Um 02.30 Uhr am Sonntagmorgen ( 28.02.2021 ) bemerkten Beamte des 2. Polizeirevieres unabhängig voneinander in der Fackenburger Allee und in der Straße "An der Hansehalle" jeweils einen Fahrradfahrer, die ohne Licht an ihrem Fahrrad unterwegs waren. Den Beamten fiel in der Fackenburger Allee ein 26-jährige Lübecker auf, der mit seinem unbeleuchteten Fahrrad den Radweg in Richtung Lindenplatz befuhr und hierbei gegen einen dort abgestellten E-Scooter stieß und anschließend stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu, die jedoch vor Ort nicht ärztlich versorgt werden mussten. Bei der anschließenden Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch wahrnehmen. Ein durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,19 Promille, so dass die Polizeibeamten die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Der E-Scooter wurde durch den Vorfall nicht beschädigt, der 26-Jährige muss sich jedoch wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Zeitgleich befuhr ein 25-jähriger Lübeck die Straße "An der Hansehalle" in Richtung "Bei der Lohmühle". Einer weiteren Streifenwagenbesatzung des 2. Polizeirevieres fiel auf, dass das Fahrrad ebenfalls ohne Licht geführt wurde. Bei der dann durchgeführten Kontrolle mussten die Beamten auch hier deutlichen Atemalkoholgeruch feststellen. Der anschließende Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,09 Promille. Auch in diesem Fall wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und gegen den 25-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

In beiden Fällen werden die Ermittlungen beim 2. Polizeirevier geführt.

