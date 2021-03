Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St-Jürgen

Neun Personen feiern in aufgebrochener Gartenlaube eine Party

Lübeck (ots)

Am späten Samstagabend (27.02.) konnten durch Zeugenhinweise neun junge Erwachsene feiernd in einer Kleingartenanlage angetroffen werden. Die Polizisten stellten außerdem Aufbruchspuren an der Gartenlaube fest.

Gegen 23.00 Uhr wurde der Lübecker Polizei eine "Corona-Party" in einer Kleingartenanlage des Stadtteils St. Jürgen gemeldet. Die eingesetzten Polizisten trafen auf neun Lübecker zwischen 19 und 26 Jahren, 2 Frauen und 7 Männer. Sie standen und saßen eng beieinander. Mund-Nasen-Bedeckungen wurden nicht getragen.

Während der Klärung des Sachverhaltes stellte sich zudem heraus, dass die Tür zur Parzelle und eine weitere Tür zur Gartenlaube Aufbruchspuren aufwies.

Gegen alle angetroffenen jungen Erwachsenen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet. Weiter werden sie sich wegen des Verdachts des Einbruches in die Gartenlaube verantworten müssen.

