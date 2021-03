Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Süsel

herrenloses Damenfahrrad

Lübeck (ots)

Am Montag (01.03.) wurde in der Ortschaft Süsel ein hellgrünes Damenfahrrad sichergestellt. Das Rad mit auffälligen, weißen Schutzblechen und einem ebenfalls weißen Damensattel stand schon seit längerem an unterschiedlichen Stellen in Süsel. Wer Hinweise zu dem Fahrrad geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation in Süsel unter der Rufnummer 04524-7309910 oder per Mail an suesel.pst@polizei.landsh.de zu melden.

Foto: ©Polizei: freigegeben

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell