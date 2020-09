Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Portanerin (20) wird bei Unfall mit Trike schwer verletzt

In der Nacht zu Freitag ist es auf der Leiterstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person gekommen.

Ersten Ermittlungserkenntnissen zufolge war ein Mindener gegen 2.55 Uhr zusammen mit einer jungen Frau (20) zu dem in einer Garage stehenden Trike der Marke Bombardier in die Leiterstraße gegangen. Als der Mann sein Gefährt aus der Garage gefahren hatte und sich für eine Heimfahrt fertigmachen wollte, stieg die Portanerin auf den Sattel des mit laufendem Motor stehenden dreirädrigen Kraftfahrzeugs.

Dabei kam es zu einer folgenschweren Kettenreaktion. So griff die Frau beim Aufsteigen offenbar an den Gashebel des Trikes, woraufhin dieses nach vorne schoss, bis es schließlich nach mehr als 50 Metern mit einem lauten Knall gegen ein Garagentor fuhr, welches dadurch im unteren Teil zerbrach. Die 20-Jährige erlitt hierbei schwere Verletzungen. Der Mann kümmerte sich zusammen mit einem Ersthelfer um die Heranwachsende, bevor der Rettungsdienst sie ins JWK brachte. Da sich den Beamten der Eindruck eines vorherigen Konsums alkoholischer Getränke bei der Frau ergab, ordnete man eine Blutprobe an.

Neben dem erheblich beschädigten dreirädrigen Kraftfahrzeug wurden auch zwei geparkte PKWs - ein BMW und ein Ford - in Mitleidenschaft gezogen. Diese hatten hinter dem Garagentor gestanden und waren durch die Aufprallswucht ineinander geschoben worden. Nach Schätzungen der Polizeibeamten dürfte sich der Gesamtschaden auf eine mittlere fünfstellige Summe belaufen.

