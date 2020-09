Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrsschilder gestohlen

Bad Oeynhausen (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 16 Uhr bis Donnerstag, 9 Uhr sind an einer Dauerbaustelle mehrere Verkehrsschilder entwendet worden. Eine Woche zuvor kam es zu einer ähnlichen Tat. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Bei der Örtlichkeit handelt es sich um die Baustelle an der Straße "Am Bergacker", welche die Volmerdingsener Straße mit der Straße "Maschhaupt" verbindet. Dort stahl man ein Verkehrsschild "Durchfahrt verboten" sowie ein Schild "Sackgasse". Letzteres hatte an der Einmündung zum "Maschhaupt" gestanden.

Bereits gut eine Woche zuvor, am 15. September, hatten Unbekannte an derselben Örtlichkeit ebenfalls ein Durchfahrtverbots-Schild gestohlen. Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell