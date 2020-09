Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200904 - 0902 Frankfurt-Seckbach: Diebstahl in Umkleide

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht zu Freitag gelang es Beamten des 17. Polizeireviers Diebesgut bei einem 16-Jährigen schon kurze Zeit nach der Tat sicherzustellen. Der Jugendliche steht im Verdacht sich in einer Umkleide eines Sportheims an den Wertsachen mehrerer Personen "bedient" zu haben.

Zuvor absolvierte eine Fußballmannschaft an einer Sportanlage in Seckbach eine Trainingseinheit. Nachdem das Training beendet war suchte das Team die Umkleidekabine auf. Dabei stellten einige der Spieler fest, dass aus der Kabine diverse Wertgegenstände, darunter Kleidungsstücke und Smartphones, im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen wurden. Sie meldeten den Diebstahl umgehend der Polizei. Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen einen 16 Jahre alten "Probespieler" einer Jugendmannschaft, welcher die Umkleidekabine mitbenutzt hatte. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Wohnungsdurchsuchung an dessen Wohnanschrift an. Beim ersten Klingeln an der Wohnungstür konnte im rückwärtigen Bereich des Mehrfamilienhauses beobachtet werden, wie mehrere Gegenstände aus einem Fenster geworfen wurden. Wie sich später herausstellte, handelte es sich um einige der gestohlenen Smartphones. Während der Dursuchung in der Wohnung stellten die Beamten noch weiteres Diebesgut sicher, das ebenfalls den Geschädigten zugeordnet werden konnte.

Der jugendliche Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen.

