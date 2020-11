Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer

57537 Selbach, Bergstr.57537 Selbach, Bergstr. (ots)

Am Sa., 31.10.2020, gegen 14:25 Uhr, befuhr ein 70-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Krad BMW die Bergstr. aus Richtung K 130 kommend und beabsichtigte nach einem Wendemanöver wieder in die K 130 einzubiegen. Bei dem Wendemanöver verlor der 70-Jährige die Kontrolle über sein Krad und kam zu Fall. Dabei erlitt er eine Beinfraktur. An dem Krad entstand Sachschaden.

