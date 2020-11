Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Corona-Kontrollen in der Halloween-Nacht

Die Polizei Linz am Rhein führte am Samstag, 31.10.2020 in der Halloween-Nacht in der Zeit von 21 Uhr bis 06 Uhr Kontrollen hinsichtlich der Einhaltung der 11.CoBeLVO insbesondere im Bereich/Umfeld von Gaststätten, Bahnhöfen und szenetypischen Treffpunkten in den Ortslagen Bad Hönningen, Rheinbrohl, Linz und Unkel durch. Es konnte ein erhöhtes Personenaufkommen registriert werden. Bei den durchgeführten Personenkontrollen, konnten keine Verstöße festgestellt werden. Teilweise hatten Gaststätten erst gar nicht geöffnet. Auf Grund der Einschränkungen, verlief die Halloween-Nacht überschaubar ruhig.

Die Polizei Linz am Rhein dankt allen Bürgerinnen und Bürgern, die versuchen die Einschränkungen zu ertragen und die AHA-Regeln (Abstand halten, Hygiene-Maßnahmen beachten, Alltagsmaske tragen) einzuhalten.

Bleiben Sie gesund ! ! !

