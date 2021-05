Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottenhöfen - Unerlaubt von der Unfallstelle entfernt!

Offenburg (ots)

Am Samstag, in der Zeit zwischen 16.00 und 21.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Pkw, welcher in der Allerheiligenstraße in Ottenhöfen zum Parken abgestellt war. An dem blauen Opel Astra mit Offenburger Zulassung wurde der linke Außenspiegel beschädigt, während das Fahrzeug in Höhe Haus Nr. 16 geparkt war. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 150 Euro zu kümmern, setzte der unbekannte Verursacher seine Fahrt fort. Die Beamten des Polizeireviers Achern haben die Ermittlungen aufgenommen und bitte um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07841/7066-220.

/CLF

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell